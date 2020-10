Leandro Niehues planeja time do Paysandu 'equilibrado' para encarar o Treze pela Série C

A oportunidade bate à porta novamente de Leandro Niehues, auxiliar-técnico do Paysandu, que mais uma vez possui a missão de comandar a equipe após a saída do treinador Matheus Costa. Leandro já esteve à frente do Papão outras três vezes, porém a pressão dessa vez é bem maior.

O Papão atualmente está mais próximo da zona de rebaixamento, mas a vaga no G-4 não é algo impossível e é nisso que Leandro Niehues se apega e tenta repassar aos jogadores para o jogo contra o treze-PB, marcado para o próximo sábado (24), às 17h, na Paraíba (PB). Alguns ajustes serão feitos pelo auxiliar, que garante que o time está motivado.

“Os ajustes são feitos dia após dia e nesse momento de transição é em cima do que estava sendo trabalhado e análise dos últimos jogos do adversário. Temos que avaliar com quem podemos contar no grupo e isso já vem sendo feito e montar uma estratégia para vencer”, disse.

QUEDA TÉCNICA

Niehues apontou algumas situações vivenciadas pelo time durante a competição para a queda de rendimento, o auxiliar pede equilíbrio aos jogadores para sair com os três pontos diante do Treze, adversário direto na tabela.

“São momentos pontuais, fizemos um grande jogo contra o ferroviário-CE, aproveitando as oportunidades e emocionalmente traz um peso grande emocionalmente. Contra o Botafogo fizemos um primeiro tempo muito bom, mas não marcamos. Tomamos o gol e aí tivemos que correr atrás. O clássico todos sabem como foi, nós precisamos definir o jogo e buscar o equilíbrio e aí voltaremos a ser uma equipe vencedora”, comentou.

POSTURA

O comandante alviceleste acredita em uma partida diferente, com o Paysandu trabalhando o jogo de forma inteligente

“Tenho que preparar a equipe para que no momento em que eu tenho a bola, agredir o adversário e chegar com um número maior de jogadores no último terço do campo. Na hora em que perdemos a bola temos que marcar da mesma maneira. Tenho certeza que teremos uma equipe equilibrada, penso que pela necessidade vamos buscar a vitória de uma maneira inteligente”, falou

FUNÇÃO

Leandro Niehues foi questionado sobre se pensa em ser efetivado como técnico da equipe, principalmente por ter o apoio por parte da torcida que quer que ele dê continuidade ao trabalho na Série C. Nieheus desconversou, mas garante que está preparado para tudo.

“Nessa função que estou de ser auxiliar estou sempre preparado, isso é uma das atribuições como funcionário do clube para fazer essas transições, então me sinto totalmente preparado para exercer a função e buscar a vitória. Vou ficar no comando até sábado e o restante cabe à diretoria. Estou auxiliar do Paysandu, função que eu me sinto bem, busco colaborar, independente do treinador e é o que vou fazer novamente”, afirmou.

EQUIPE PARA SÁBADO

“A responsabilidade é enorme é equivalente a grandeza do Paysandu. No dia a dia internamente, estou tranquilo, preparado e honrado. Sabendo da qualidade do grupo, desde o ano passado, que soube sair de situações difíceis e teremos mais uma oportunidade que temos qualidade e que acima de tudo é um grupo corajoso A ideia da equipe é uma coisa desenhada na nossa cabeça, daremos sequência neste trabalho diante das opções que nós temos com o melhor momento de cada um. A ideia é montar uma equipe competitiva e aguerrida”

OBJETIVO

O primeiro objetivo é vencer o Treze, nossa chave está muito desenhada, tirando Santa Cruz e Vila Nova, todas as outras equipes vão brigar até o fim pela classificação. Quando você está vencendo, você se aproxima do grupo de cima e se afasta da zona. Então o objetivo é vencer.

MOTIVAÇÃO E DESPOSIÇÃO

“Não faltou disposição e ânimo, talvez a impressão que tenha é que jogadores com o PH, que vinha praticamente três semanas três semanas sem treinar, Wellington Reis duas semanas e isso chega no segundo tempo esse cansaço pega e dá essa sensação sem ânimo, mas longe disso, a equipe está motivada e acredito nesta reversão”