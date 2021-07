Lateral-esquerdo do Paysandu fala sobre o novo treinador do time

O lateral-esquerdo do Paysandu Diego Matos falou sobre os ajustes no time para a partida, no sábado (31), contra o Tombense (MG), na Curuzu. O time está pressionado para conseguir a primeira vitória dentro de casa, na Série C. O jogador disse que mesmo com o pouco tempo com o técnico Roberto Fonseca, o grupo já conseguiu absorver algumas orientações do treinador.

“A gente já teve dois trabalhos com o professor, o grupo procurou assimilar bastante o que ele passou. Ele é um cara que exige bastante nos treinos, conversa, orienta, então ele tem tudo para agregar. Temos tudo para fazer uma excelente competição”, afirmou o jogador.

Para Diego, o que incomoda muito o time, é ainda não ter vencido na Curuzu. “Eu acho que precisamos melhorar bastante. Hoje, as nossas vitórias foram fora e nesse retorno (de tabela), a gente precisa melhorar para conquistar as vitórias em casa”, disse o lateral-esquerdo.

O Paysandu vai enfrentar o Tombense (MG), que atualmente ocupa a terceira posição do grupo. Diego afirmou que sabe do perigo do time adversário, mas que espera um bom jogo. “Já estamos ciente que é uma equipe bastante qualificada, sabemos que será um jogo difícil. Mas a equipe está se preparando da melhor maneira possível para fazermos um grande jogo”, relatou.

Cria do clube, Diego Matos vem de bons jogos com a camisa bicolor. O jogador disse que se sente bastante confiante. “Todo jogador precisa de uma sequência de jogos. Estou vivendo meu melhor momento com a camisa do Paysandu. Agora é manter e melhorar ainda mais para firmar”. finalizou o jogador

Paysandu e Tombense (MG) se enfrentam pela 10° rodada da Série C, no sábado (31), às 17h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)