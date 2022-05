Lateral e atacante estão regularizados e podem estrear pelo Paysandu contra o Botafogo-SP

O Paysandu encara o Botafogo-SP neste domingo (8), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Papão poderá ter novidades em campo diante do tricolor de Ribeirão Preto (SP), já que os nomes de lateral e também de um dos atacantes contratados foram publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e estão aptos para a partida.

Nesta semana o Paysandu anunciou as chegadas do lateral-direito Leandro Silva e também dos atacantes Marcelinho e Pipico, mas apenas Leandro e Marcelinho tiveram o nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol e estão aptos para jogar a próxima partida com a camisa alviceleste.

Leandro já passou pelo Paysandu no ano passado, está com 33 anos e jogou o Campeonato Paulista pelo Água Santa-SP. Já Marcelinho estava no Londrina-PR nas últimas três temporadas, atuou pelo Marítimo e FC Vizela, de Portugal, além do FC Shukura Kobuleti, da Geórgia. Marcelinho trabalhou com o técnico Márcio Fernandes do LEC e isso pesou no momento em que recebeu o convite para defender o Paysandu.

Atualmente o Papão ocupa a 11ª posição com seis pontos conquistados, já o Botafogo-SP está na nona colocação com os mesmos seis pontos do Papão, mas possui duas vitórias, contra apenas uma da equipe paraense.

O jogo entre Papão e Botafogo-SP marca o retorno do clube bicolor à Curuzu, já que o clube paraense teve que mandar duas partidas na cidade de Paragominas (PA), na Arena Verde, por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por invasão de membros de uma torcida uniformizada do Paysandu no jogo contra o Ituano-SP, na Curuzu, quando o clube bicolor acabou sendo goleado por 4 a 1, na Série C do ano passado.