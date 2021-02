Lateral do Paysandu opina sobre paredão do BBB 21: 'Karol sai com 99,9%'

O lateral esquerdo do Paysandu, Diego Matos, contou que os jogadores estão assistindo o Big Brother Brasil 21 durante a folga da pré-temporada, que está sendo realizada em Barcarena. Ele opinou sobre quem vai deixar a competição nesta terça-feira (23) durante entrevista coletiva.

“Nos período de folga dos treinos, a gente procura se reunir e se conhecer melhor. Quando dá tempo, a gente assiste Big Brother. Acredito que quem sai hoje é a Karol. Mais de 100% não dá, mas acho que sai com 99,9%”, comentou o jogador.

O Paysandu estreia no Campeonato Paraense no próximo domingo (28). O jogo será contra o Castanhal, às 10h30, no estádio Banpará Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.