Lateral do Paysandu comenta sobre concentração para Re-Pa e projeta 'fazer história'

No próximo domingo (10) vai acontecer o clássico mais importante dos últimos anos para a dupla Re-Pa, o vencedor pode sair com o acesso para Série B de 2021. Para o lateral esquerdo Diego Matos, isso significa que o elenco pode fazer história no Paysandu, mesmo o confronto com o Remo sendo um jogo a parte.

“Sabemos que o clássico é sempre um jogo a parte, da importância que vai ser essa partida de domingo. Todos estão ciente que a gente pode colocar o nosso nome na história do clube então vamos entrar focado para conseguir o estado positivo”, afirma.

A delegação do Paysandu chegou na madrugada desta quarta-feira (06) em Belém, segundo o atleta todos precisam ter o mesmo nível de concentração para conquistar o acesso.

“Logo após o jogo lá de Londrina todos se reuniram para conversar, todos precisam estar ligado com o nível de concentração altíssima. Pois como falei é um jogo que vai do acesso e todos precisam entrar para dar o seu melhor e colocar o nome na história do clube”, finalizou.

O clássico 'Rei da Amazônia" é domingo (10), às 18h, no estádio do Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.