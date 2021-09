Lateral do Paysandu afirma que os erros da última partida não se repetirão

Após a goleada sofrida por 5 a 1 para o Ferroviário-CE, o Paysandu precisa da vitória neste sábado (18), contra o Altos-PI, no estádio Albertão, para não correr riscos de deixar a zona de classificação à segunda fase da Série C. O lateral bicolor Leandro Silva, falou sobre a as lições que foram tiradas após a rodada passada.

“Assimilamos muito bem os erros que aconteceram nesse jogo, que foi atípico. Não vão acontecer mais. Estamos focados para o próximo jogo, contra o Altos, que vai ser importante para nós”, comentou o lateral-direito.

O jogador, que tem 32 anos, possui rodagem por outros clubes com camisas pesadas, como Santos, Ceará e Coritiba. Por isso, a sua experiência poderá ajudar nos jogos decisivos da primeira fase da Série C.

“Acho que tem muitos jogadores que já passaram por essa fase de reta final, em que precisava classificar. Essa experiência vai contar muito, não apenas nestes dois últimos jogos, mas também no quadrangular, que, se Deus quiser, vamos nos classificar também”, finalizou.

O Papão está na vice-liderança do Grupo A da Terceirona, com 24 pontos. O Altos-PI é o 7º, com 21. A partida entre as equipes, neste sábado, terá acompanhamento lance a lance pelo portal OLiberal.com.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)