Lateral-direito é apresentado pelo Paysandu e fala sobre disputa pela titularidade: 'É sadia'

O lateral-direito Marcelo, de 31 anos, foi apresentado pelo Paysandu nesta quinta-feira (3). O jogador chegou ao alviceleste há quase três semanas. Ele contou como está a adaptação e se pode é opção para o técnico Vinícius Eutrópio no jogo contra o Botafogo-PB pela segunda rodada da Série C.

“Eu estou bem e pronto para jogar. A semana é longa e dá para trabalhar bastante. E eu vou deixar para o treinador sobre a minha estreia. Se ele optar por mim para começar ou entrar no decorrer do jogo vou estar disponível”, comentou Marcelo, que vai disputar a vaga de titular com o Israel.

“O Israel é um cara do bem e trabalhador. Ele tem uma personalidade grande. É líder em assistência no clube. Sabe o que tem que fazer. Essa briga entre eu e ele vou deixar para o treinador. Se ele optar por mim ou para ser titular vou dar meu máximo. Mas a briga entre a gente é sadia”, revelou.

Antes vir ao Paysandu, Marcelo estava no Pelotas-RS. Ele está jogando pela primeira vez em um time da região Norte.

“No Sul é gelado. Aqui é muito quente. Mas eu estou aqui há quase três semanas e estou bem adaptado. No começou sofri bastante, mas agora estou adaptado para quando surgir a vaga eu dar meu melhor em campo”, disse.

Marcelo falou como está sendo a semana de preparação para enfrentar o Belo da Paraíba.

"A gente que vem do empate sabe da responsabilidade que tem em jogar em casa e sair com resultados positivos. O Botafogo deve vir com jogo aberto, vem para tentar ganhar,. A gente está estudando o time desde o início da semana e espera conseguir o gol rápido e sair com o resultado positivo", afirmou.

O jogo entre Paysandu e Botafogo-PB será às 20 horas de segunda-feira (7), na Curuzu, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.