Lateral direito do Paysandu comenta sobre estilo Itamar Schulle: ‘Paizão’

Recém chegado ao Paysandu, o atleta Junior, ex-Santa Cruz-PE, já está na pré-temporada bicolor junto com os demais atletas da equipe, visando a preparação para os jogos do Campeonato Paraense que começam no final de fevereiro.

O lateral-direito, que já trabalhou com o treinador Itamar Schulle enquanto esteve no Santa Cruz, avaliou a forma de trabalho do técnico. Chamando-o de ‘paizão’ pelo fato de Itamar se fazer presente na vida dos atletas.

“Itamar é um paizão para o grupo, ele conquista o grupo rápido, isso é importante para o grupo sinta confiança. O estilo do Itamar é muito treinamento, daqueles que jogam os 90 minutos procurando os resultados, as vitorias. Que treina muito para fazer nos jogos aquilo o que é treinado”, afirmou.

Único especialista na posição, após a saída de Tony, lateral bicolor em 2019 e 2020, o atleta não vê uma vantagem sobre os demais atletas que possam chegar ao clube. Segundo ele, esse é o momento que ele tem para mostrar o seu trabalho para os bicolores.

“Não tem vantagem, mas é importante para mim para que possa mostrar meu trabalho e tenha a sequência que todo jogador tenha, principalmente nesse início de temporada”, finalizou.