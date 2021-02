Lateral avalia mais uma temporada no Paysandu e chegada do novo técnico: 'Vem para agregar e fazer um ano vitorioso'

O lateral esquerdo Diego Matos está em mais uma temporada no Paysandu. Cria da base bicolor, o jogador espera aumentar a sequência de jogos e afirma que vai fazer de tudo para mostrar o potencial para o novo treinador do clube, Itamar Schülle.

“A temporada passada foi boa, em relação aos outros anos. Eu tive uma maior sequência de jogos. 2018 fiz 8 jogos, 2019 fiz 16, temporada passada diz 26 jogos, foi uma temporada boa e bem produtiva. E a cada temporada que inicia todo mundo começa do zero, ainda mais com novo treinador chegando. A chance de se firmar ainda mais na equipe do Paysandu”, afirmou o jogador, revelando uma disputa saudável pela posição com Bruno Collaço.

“A gente vai para o terceiro ano em uma disputa sadia, onde em um tempo ele joga, no outro eu jogo. A gente preza muito pelo respeito. Eu tenho respeito imenso por ele. Pela pessoa que ele é dentro e fora de campo. Um jogador com currículo bastante vitorioso e só quem ganha é o Paysandu”, comentou.

O Paysandu vai enfrentar o Manaus na próxima quarta-feira, às 16 horas, no estádio Valmir Bezerra, em Gama-DF, pelas quartas da Copa Verde. Para esse jogo, o time bicolor ainda não terá Itamar Schülle no comando, mas ele vai ficar de olho nas cadeiras. O Paysandu também vai ter muitos atletas que subiram da base para o profissional. Diego Matos projetou o confronto.

“Será um jogo difícil se tratando de quarta de final. Tivemos dois jogos difíceis na Série C e será bem disputado e quem for melhor em 180 minutos vai sair com a classificação. Eu estive lá desse lado e sei como é a pressão de subir para o profissional e pude fazer minha estreia. Sei que os meninos vão entrar e dá o melhor de mim pois vão buscar espaço e sabendo que o treinador vai tá lá”, avaliou o lateral bicolor, que disse ter pegado informações do novo técnico.

“Ainda pouco conversei com jogador que trabalhou com ele em outra equipe. É um treinador que cobra bastante, que apoia bastante. Então ele vem para agregar para fazer um ano de 2021 bastante vitorioso, como é o currículo dele”, afirmou.

Diego Matos ainda deixou claro que o time bicolor quer o título da Copa Verde.

"A obrigação para o ano de 2021 é o acesso para a Serie B, mas não podemos deixar a Copa Verde de lado porque dá uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil", explicou.