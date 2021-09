Laércio lamenta falta de gols com a camisa do Paysandu e ignora pressão: 'Vem na hora certa'

As chances de Laércio no time titular do Paysandu tem crescido bastante desde a chegada do treinador Roberto Fonseca. No entanto, o grande problema do jovem atacante tem sido a seca de gols. Desde que chegou ao Papão, Laércio ainda não balançou as redes. Apesar disso, o jogador disse que não liga para a pressão e acredita que o gol vai sair "na hora certa".

"Eu acho que todo atacante tem que marcar gols. Desde o momento em que eu cheguei aqui, quero marcar com essa camisa. Apesar de não estar conseguindo agora, creio que estou em um momento bom, dando o meu melhor e ajudando a equipe", avaliou Laércio.

Não é apenas o momento de Laércio que é bom. Segundo o jogador, desde a classificação da equipe para o quadrangular de acesso da Série C, o clima na Curuzu tem sido de muita alegria entre os jogadores. De acordo com o jovem atacante, todos estão focados no grande objetivo do Papão no ano, que é o acesso à Segundona.

"Temos um jogo importante no final de semana, contra o Criciúma. É uma equipe de tradição e é muito difícil de jogar na casa deles. Mesmo assim, acho que se a gente manter o mesmo ritmo que estamos tendo, podemos sair com um resultado positivo", conta Laércio.

Paysandu e Criciúma se enfrentam pela primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C neste domingo, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, no interior de Santa Catarina. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.