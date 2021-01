Jovem promessa do Paysandu, meia-atacante é emprestado a grande clube mineiro

Apesar de não ter nada oficializado, o meia-atacante da base Victor Diniz do Paysandu vai integrar o time sub-20 do Cruzeiro-MG. Este será o segundo empréstimo do jogador para uma equipe de fora do Estado do Pará. Em 2019, o jogador já tinha sido cedido ao Bahia-BA, mas retornou em julho do ano passado.

De acordo com o Paysandu, os documentos ainda não foram assinados pela Raposa, mas o jogador irá para Belo Horizonte defender as cores da equipe de base do Cruzeiro-MG. Victor Diniz chegou a atuar em quatro partidas pelo time profissional do Paysandu em 2020. Já pelo sub-23, marcou três gols em sete jogos.