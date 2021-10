Jogo entre Paysandu x Criciúma pela Série C é modificado pela CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou em seu site oficial a mudança da partida entre Paysandu x Criciúma-SC, pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo que antes estava marcado para ocorrer no domingo (7), às 18h, foi antecipado para o sábado (6), às 17h, no Estádio da Curuzu, em Belém.

O mesmo ocorreu com a partida entre Ituano-SP x Botafogo-PB, que passou do domingo para o sábado, também às 17h, no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu (SP). As mudanças nos jogos do grupo C da Terceirona ocorreram através de um pedido da Dazn, que é a detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

Atualmente o grupo C da competição possui o Ituano-SP como líder com nove pontos, seguido do Botafogo e também do Criciúma, ambos com cinco pontos. O Paysandu segura a lanterna do grupo com apenas dois pontos, sem vencer nenhuma partida no quadrangular, porém, o clube paraense ainda possui chances de classificação, faltando ainda duas partidas para o término da segunda fase.