Jogadores do Paysandu e Floresta fazem ato contra todo tipo de violência

A partida entre Floresta e Paysandu foi marcada pelo ato dos jogadores pedindo o fim da violência. Antes do início do confronto, os jogadores estenderam a palma da mão. Nela, tinha um x marcado que simbolizava um ato contra a violência de todos os tipos. A ideia inicial era de que apenas os atletas do Paysandu iriam se manifestar. No entanto, os jogadores do Floresta também participaram da ação.

Na sexta-feira passada, antes de embarcar para Fortaleza (CE), a delegação bicolor foi cercada por torcedores no Aeroporto Internacional de Belém. O que era para ser algo pacífico, acabou sendo aterrorizante. Os envolvidos trataram mal, empurrando, gritando e até chutando as malas dos jogadores. Por isso, o grupo decidiu se manifestar neste domingo.

“O grupo de jogadores, juntamente com nós da comissão técnica e o clube como um todo, aproveitou o momento que a gente está vivendo no mundo para mandar uma mensagem. Nós somos contra todo tipo de violência, homofobia, racismo, violência doméstica, violência nas ruas. A gente vai fazer um gesto em prol de todas essas pessoas que defendem essas causas, com x na mão com o nosso azul do Paysandu que também vai simbolizar o nosso não à violência”, explicou o técnico Vinícius Eutrópio.

O time paraense acabou vencendo por 2 a 0 e entrou no G4 da Série C.

Programação

O próximo compromisso na competição será no sábado (3), às 19 horas, no Arruda, em Recife (PE), contra o Santa Cruz. Pensando na manutenção dos treinos e descanso dos atletas, a diretoria se planejou, antes do ocorrido no aeroporto, em continuar no Nordeste.

Nesta segunda-feira (28), o grupo vai partir rumo a Recife às 6h10, com chegada às 8h20. Do aeroporto, o elenco seguirá direto para o CT do Retrô, onde ficará hospedado e irá treinar durante a semana inteira. O time só retorna para Belém na manhã de domingo (4).