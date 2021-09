VÍDEO: Jogadores do Paysandu comemoram a classificação no avião: ‘ficamos angustiados’

A delegação do Paysandu já retornou a Belém, após a vitória diante do Altos-PI, por 3 a 2, fora de casa, que possibilitou o clube retomar a ponta da tabela e garantir a classificação para o quadrangular decisivo com uma rodada de antecedência, graças ao empate em 1 a 1 entre Manaus-AM e Ferroviário-CE, porém, a notícia da vaga garantida à próxima fase veio durante o voo para Belém e causou angustia entre os atletas e comissão técnica.

O lateral-direito Leandro Silva, autor do gol da vitória do Papão diante do Altos, falou do momento de apreensão dos atletas dentro do avião para saber o resultado entre Manaus x Ferroviário.

“Ficamos angustiados dentro do voo, mas o nosso presidente comprou um ‘pacotinho’ [internet] e deu uma tranquilizada e nos deu uma notícia boa, todos dentro do voo nos agitamos, começamos a dar parabéns uns aos outros, mostra a força do grupo e estamos bem focados no nosso objetivo”, disse em entrevista à Papão TV.

Confira as fotos da chegada do Papão

Agora o Paysandu encara o Manaus no próximo sábado (25), às 17h, na Curuzu, pela última rodada do grupo A da Série C. Mesmo classificado, Leandro Silva frisa a importância do jogo para as pretensões do Bicola na competição, já que, dependendo da posição final no grupo, poderá decidir uma vaga na Série B em casa.

“Temos uma semana para descansar e pensar no último jogo, que também é muito importante para nós”, finalizou.

Papão x Gavião se enfrentam na Curuzu, às 17h, no próximo sábado. O Manaus luta por uma vaga inédita na próxima fase. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.