Invencibilidade e solidez defensiva: Paysandu se apega a números da arrancada para buscar o acesso

O Paysandu estreia neste domingo (13), às 18h, no Mangueirão, no quadrangular de acesso à Série B. A equipe bicolor recebe o Ypiranga-RS, que encerrou a primeira fase como líder do grupo B. Agora, ambos estão no grupo D da segunda fase, e o Papão tem a difícil missão de manter o desempenho na arrancada final, para que a equipe continue com o sonho de subir de divisão.

Invencibilidade

Desde a derrota para o Santa Cruz-PE, que terminou a fase anterior como o melhor time do grupo A (e no geral), o Paysandu não sabe o que é perder. São oito jogos de invencibilidade, resultados que colocaram o Bicola no G4 e garantiu a classificação do clube para esta fase.

Solidez defensiva

No início do torneio, o time da Curuzu se destacava por marcar muitos gols. Porém, a equipe também levava bastante bola na rede, o que descaracterizou o elenco - que mostrou uma força defensiva eficiente em 2019, que quase fez o Papão subir.

Nestes oito jogos sem perder, a equipe voltou a mostrar sua força atrás. Prova disso, é que a equipe tomou apenas um gol nestes 720 minutos invictos. Os zagueiros, como o capitão Micael, que constantemente era criticado pela torcida, voltaram às atuações convincentes.

Resta agora saber se com todos estes fatores a equipe do técnico João Brigatti terá forças para aproveitar o momento, superar os desafios, e retornar à Segundona do futebol nacional.

Vale lembrar que o confronto contra o Ypiranga tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.