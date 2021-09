Insatisfeito? Jhonnatan diz que não está adaptado a posição de "camisa 10" no Paysandu

O Paysandu vive, nas últimas rodadas da Série C, uma espécie de "bloqueio criativo". O meio campo, muitas vezes, não funciona e equipe tem problemas na armação de jogadas. Muito disso ocorre por falta de jogadores que façam a função de "camisa" no elenco.

Para suprir essa necessidade, o técnico Roberto Fonseca deslocou o volante Jhonnatan para jogar mais próximo aos atacantes. Em entrevista coletiva, o volante - ou meia - do Papão disse que está disposto a ajudar o elenco no que for preciso, mas demonstrou, claramente, não estar habituado à nova função.

"Minha posição de origem sempre foi de segundo volante. O professor trabalha sempre num 4-3-3, comigo e o Marino chegando mais a frente. Claro que eu sempre busco dar o meu melhor pra ajudar o Paysandu, mas a posição de segundo volante foi como eu sempre atuei. O professor quer que eu jogue de outra forma e, como eu disse, sempre foi dar meu máximo pra ajudar o time", disse o contrariado Jhonnatan.

O jogador do Papão também ressaltou a necessidade da equipe entrar "ligada" para o jogo contra o Santa Cruz. Jhonnatan disse que espera um jogo muito difícil contra o lanterna da competição e ressaltou a força da preparação do elenco durante a semana.

"O Santa Cruz é um time de tradição. Hoje eles vem numa condição que surpreende muita gente. Apesar disso, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A equipe deles, no último jogo, fez uma partida de igual pra igual com o Volta Redonda, time que briga lá em cima. Apesar da dificuldades, estamos preparados para fazer um grande jogo também", ressaltou Jhonnatan.

A partida entre Paysandu e Santa Cruz ocorre no domingo (5), às 18h, no estádio da Curuzu, em Belém. O jogo terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros trechos da entrevista de Jhonnatan

Bloqueio criativo

"O fato da nossa equipe não estar criando tantas chances como o esperado é devido a forma de jogo dos adversários. É um jogo mais reativo e, assim, eles deixam menos espaços. A gente tem que buscar soluções, seja no jogo, seja no dia a dia de treinos. Queremos uma vitória e sabemos que o Santa Cruz vem numa crescente. Eles devem adotar uma forma parecida com as demais equipes que vieram aqui. Mas precisamos ser mais agudos, incisivos e arriscar de fora"

Má fase

"Eu venho trabalhando muito e buscando melhorar. Quando estou em campo sempre dou o meu melhor. Espero evoluir cada vez mais. Temos ainda quatro jogos nessa primeira fase e sempre vou me doar ao máximo para lutar pelo acesso".