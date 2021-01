Ídolo do Paysandu é questionado pelo filho e responde: 'Um dia irá entender esse amor'

O Paysandu enfrenta o Ypiranga-RS no próximo sábado (16), às 17h, fora de casa, pela última rodada do quadrangular final da Série C, precisando de uma vitória para conquistar o acesso sem depender do resultado entre Remo x Londrina-PR, que jogam em Belém. Nas redes sociais, vários torcedores dão apoio ao clube bicolor, inclusive o ex-jogador e ídolo Sandro Goiano.

Sandro postou uma foto com seu filho Davi, de 11 anos, vestido com a camisa alviceleste. Segundo o ex-jogador ele questionou o motivo dos times que o pai torce (Grêmio-RS, Sport-PE e Paysandu), só o Papão atuar na Série C e os outros dois na Série A. Sandro respondeu: “Disse a ele que um dia irá entender esse amor”, escreveu na publicação.

Sandro Goiano atualmente está com 47 anos, defendeu o Paysandu por oito anos e fez parte dos melhores anos do clube, com títulos da Série B (2001), Copa Norte (2002), Copa dos Campeões (2002), Parazões Parazões (2000,2001, 2002 e 2010), além de ter participado da Série A com o clube bicolor por três anos e ter disputado a Copa Libertadores de 2003 pelo Papão.

Além do Paysandu, Sandro passou por outros clubes, jogou no Paraná-PR, Tuna Luso, Caxias-RS. No Grêmio-RS ficou por três temporadas e conquistou o título da Série B em 2005. No Sport-PE conquistou o título da Copa do Brasil em 2008, diante do Corinthians-SP. O jogador encerrou a carreira no Paysandu em 2012.