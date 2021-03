Ídolo do Paysandu deve ser anunciado por clube cearense

Após cinco temporadas, Yago Pikachu está de saída do Vasco da Gama, a decisão foi tomadas em uma reunião no início da tarde desta quinta-feira (11). O diretor de futebol Alexandre Pássaro e o advogado Daniel Rodrigues definiram os moldes da rescisão entre o clube e o atleta que deve ser assinada até a próxima sexta-feira.

De acordo com o Globoesporte.com do Rio de Janeiro, o atleta vai defender o Fortaleza. Durante a sua passagem pelo Vasco disputou 253 jogos e marcou 40 gols. Pikachu é o jogador que atuou em mais partidas pelo clube no século XXI.

Paysandu

Yago Pikachu permaneceu pela Curuzu por quatro anos, disputou 220 partidas marcou 62 gols. Até hoje é lembrado pela torcida como um dos melhores laterais que a equipe bicolor já teve.