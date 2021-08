Ídolo da torcida, Perema fala sobre críticas no início da temporada e missão no vestiário do Paysandu

São 160 jogos com a camisa do Paysandu, com direito a três títulos paraenses e um da Copa Verde. Só isso já bastaria para que um jogador se tornasse ídolo da torcida, mas ele quer mais. Apesar da carreira super vitoriosa na Curuzu, o zagueiro Perema só quer uma coisa em 2021: o acesso à Série B.

Em entrevista exclusiva com a equipe de O Liberal, o zagueiro bicolor falou sobre os planos de carreira, o papel de capitão dentro do vestiário e como lidou com as críticas no início da temporada.

"Graças a Deus eu tenho uma trajetória vitoriosa aqui no clube, mas agora o que mais quero é esse acesso. Vou continuar trabalhando forte para que daqui a dois meses a gente possa ser coroado com essa conquista", disse o zagueiro.

Apesar de ser uma grande referência no elenco, Perema sofreu com críticas da torcida no início da temporada. na transição de temporada, o jogador sofreu com problemas físicos o que fez com que ele rendesse abaixo do esperado em algumas partidas. No entanto, hoje Perema conseguiu recuperar o bom futebol e acredita que só tende a crescer no decorrer da temporada.

"Encaro (as críticas) com muita naturalidade e tranquilidade. Na nossa profissão, estamos sujeito a isso. Compreendo as cobranças e as críticas da torcida, mas penso que hoje estamos em uma boa condição na temporada. O único campeonato que nós disputamos até agora com reais chances de título nós conquistamos, que foi o Paraense. Além disso, estamos na briga pelo acesso", disse o jogador.

A "bronca" da torcida em cima do jogador reflete um pouco na inconsistência do sistema defensivo no final da temporada passada. Na reta final da Série C, a equipe bicolor foi bastante vazada, o que comprometeu os planos de acesso em 2020. No entanto, neste ano, a defesa do Papão parece estar mais organizada: no Parazão deste ano foram 7 jogos sem tomar gols.

"Acho que a confiança de todo mundo aumenta quando os resultados começam a aparecer. Graças a Deus vencemos dois dos últimos três jogos, mas não é só isso, nós também temos jogado melhor, é uma melhora gradativa que consequentemente nos ajuda a conquistar os objetivos", explicou Perema.

Além de comandar a zaga bicolor, o jogador também tem que comandar o vestiário. Mas antigo no clube e capitão da equipe, Perema é o elo entre o Paysandu do passado e o moderno. O zagueiro encara com tranquilidade a missão e disse que a principal função é criar uma consciência coletiva no time.

"A gente procura se ajudar tanto nos jogos como no dia a dia. Temos vários jogadores experientes no clube também. A gente conversa bastante, procura orientar o companheiro, tudo pelo trabalho coletivo", explicou.

Perema deverá ser titular do Paysandu na próxima partida pela Série B. No domingo (22), às 18h, o Papão encara o Volta Redonda, fora de casa, no estádio Raulino de Oliveira, pela 13ª rodada da Terceirona. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com