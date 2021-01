Íbis 'tira onda' com o Paysandu nas redes sociais e clube bicolor apaga a postagem

Após a derrota para o Ypiranga-RS e a eliminação na Série C, o perfil oficial do Paysandu foi questionado pelo perfil do Íbis-PE, que é considerado o pior time do mundo, sobre a venda de ingresso virtual, logo após o término do jogo alvicleste, porém o Paysandu apagou a postagem.

O Paysandu terminou o quadrangular final da Série C na última posição e irá disputar a Terceirona por mais uma temporada.