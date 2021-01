Homem-gol do Paysandu quer evitar desatenção e enfatiza sobre possível acesso: 'É o meu sonho'

O confronto do próximo sábado (16) é o mais decisivo para o Paysandu nessa temporada de 2020, já que pode significar o acesso para Série B de 2021. O artilheiro da equipe Nicolas revela que essa conquista é um sonho desde o ano de 2019, primeiro ano com a camisa bicolor.

“Penso em todo momento, não é segredo para ninguém o quanto quero esse acesso, não é segredo para ninguém. É um sonho meu desde o ano passado. Então, me dedico muito para isso, trabalho muito, descanso muito para chegar em jogos como esse está preparado. Temos mais uma oportunidade no próximo final de semana. É só o que me vem na cabeça ‘jogo do acesso’, trabalhamos muito para isso, espero que as coisas se concretizar a nosso favor”, disse.

Para esse confronto, o atacante afirma que não pode ocorrer os mesmos erros que aconteceram nas rodadas passadas e quem errar menos pode sair com a vaga na Segundona do Brasileiro.

“Não podemos manter desatenção nesse jogo, é uma partida de extrema concentração, as duas equipes estarão concentradas. Quem errar menos sairá vitorioso. Então, temos que evitar qualquer erro que tivemos na temporada, estamos totalmente maduros para chegar nesse jogo do acesso e buscar um bom resultado, fazer um bom jogo e conquistar o que desejamos”, diz Nicolas, que lidera a delegação do Paysandu que partiu na madrugada desta quinta-feira (14) para Erechim, local do jogo.

Tanto o Ypiranga, quanto o Paysandu ainda possuem boas chances de conquistar o acesso. Entretanto, dependendo do resultado e da quantidade de gol, a equipe bicolor pode chegar até a final da Série C. Nicolas afirma que todos estão preparados para esse jogo mas sabe que será que uma partida difícil.

“Um jogo muito difícil, muito competitivo. Sabemos que do lado de lá tem uma equipe que vem buscando o acesso tanto quanto a gente. Estarão jogando em casa, temos uma equipe competente e muito qualificada, chegamos no jogo dependendo só da gente. Será uma final, não tenho dúvida disso. Estamos preparados!”, comenta.

Nicolas é o artilheiro de 2020 do Paysandu, com 19 gols, e considerado uma referência para torcida, mas divide a reponsabilidade com o restante dos atletas.

“Absolutamente normal, divido minha responsabilidade com todos os meus companheiros. Acredito que todos tenham sua parcela de responsabilidade, somos um grupo totalmente fechados. A torcida acaba vendo em mim um fator a mais de cobrança, sou muito grato por isso, tudo é fruto de uma trabalho que venho construindo ao longo de dois anos. Quanto mais sou cobrado mais me dedico, mas tendo fazer bem feito meu trabalho”, finaliza o atleta.

Ypiranga-RS e Paysandu acontece sábado (16), às 17h, em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com