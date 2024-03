Hélio dos Anjos define Paysandu com três atacantes para jogo contra o Águia; veja

O técnico Hélio dos Anjos definiu a onzena titular do Papão que enfrenta logo mais o Águia de Marabá, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paraense. A equipe tem algumas mudanças em relação ao primeiro jogo em Marabá, que terminou com o empate em 1 a 1. Para este embate, o treinador optou por entrar em campo com três atacantes, trazendo Vinícius Leite de volta, ao lado de Jean Dias e Nicolas. Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 16h30.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp