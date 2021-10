Há quase quatro meses sem marcar, zagueiro do Paysandu mantém artilharia

Com 45 gols marcados em 36 partidas no ano, o Paysandu não tem sido tão goleador. Aliás, nos últimos dois jogos, já pelo quadrangular de acesso da Série C, foram dois empates sem gols. Além disso, o artilheiro do time na temporada, o zagueiro Denilson - ao menos dentre os que estão no elenco - não marca há quase quatro meses.

O defensor falou sobre a seca: "Faz um tempo já que não marco. No último jogo [contra o Botafogo-PB] até tive uma oportunidade, mas o goleiro fez uma grande defesa. Se Deus quiser esse golzinho vai sair", disse Denilson.

Estratégia

Com a dificuldade em marcar, o zagueiro do Paysandu comentou sobre a estratégia para a visita ao Ituano, neste sábado (16), às 17h, no estádio Novelli Júnior. Para Denilson, o Papão precisa se segurar na defesa, para depois garantir a vitória na chance que aparecer.

"A gente analisou bem o adversário. É perigoso. Mas a gente está focado e concentrado para fazer um grande jogo amanhã (16). A gente tem que manter nossa pegada. Ir bem defensivamente, e quando encontrar uma possibilidade, fazer o gol da vitória e sair com os três pontos", finalizou.