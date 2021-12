Goleiro vice da Copa Verde com o Paysandu em 2019 assina com clube da Série D

O goleiro Mota, ex-Paysandu, é o novo reforço da Jacuipense, clube baiano que vai disputar a Série D de 2022. O jogador foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última sexta-feira (17) e já pode estrear pelo Leão do Sisal.

Mota defendeu as cores do Paysandu na temporada 2019. Na Cuzuru, a passagem foi curta, mas intensa. O goleiro atuou em 35 partidas e disputou o Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Série C do Brasileirão e Copa Verde.

Apesar dos vários jogos com a camisa bicolor, Mota saiu de Belém sem conquistar títulos. Em uma oportunidade, o goleiro chegou a "bater na trave", quando alcançou o vice-campeonato da Copa Verde.

Depois que saiu do Papão, Mota jogou no XV de Piracicaba e no Sampaio Corrêa-MA, onde ficou até o final de 2021. Na última temporada pela Bolívia Querida, o goleiro fez parte do elenco que disputou a Série B do Brasileiro e deixou a equipe maranhense na 15ª colocação. No quadricolor, o arqueiro entrou em campo em 42 partidas.