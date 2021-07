Goleiro é inscrito no BID e pode ser uma opção para o Paysandu contra o Ferroviário

O goleiro Elias Curzel, 25 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Elias pode ser uma das opções do técnico Vinicius Eutrópio para o confronto diante o Ferroviário neste domingo (11), às 18h no estádio da Curuzu, em Belém, pela Série C.

Elias é velho conhecido do treinador bicolor, agora o goleiro pode ser o substituto imediato de Victor Souza, que até o momento é Paulo Ricardo (que vem se envolvendo em polemicas extra campo).

Elias já pode entrar em campo pelo Paysandu (Reprodução / BID)

O goleiro que tem passagem pela Chapecoense e atou no amistoso contra o Barcelona em 2017, para ajudar o clube em sua reconstrução, após a tragédia com o avião que levava a delegação para Colômbia. O goleiro atuou em 75 partidas com a camisa do clube catarinense.