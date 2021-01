Goleiro do Paysandu avalia partida contra o Manaus pela Copa Verde: 'Serão jogos mais equilibrados'

O goleiro Paulo Ricardo vai permanecer no Paysandu na temporada 2021. Titular no gol bicolor, o jogador fez 17 partidas até o momento. Ele comentou se sente seguro na posição.

“Pelo desempenho posso me sentir seguro para assumir a posição de titular mas tenho eu a cada dia mostrar meu trabalho e dar meu melhor para provar que mereço estar nessa posição. Eu fiz alguns bons jogos. Essa condição de titular me deixa satisfeito, mas sempre tem algo para melhorar em todos os aspectos", afirmou.

O Paysandu vai enfrentar o Manaus nas quartas de final da Copa Verde. A primeira partida será na quarta-feira (3), em local e horário que ainda vai ser divulgado pela CBF. A volta está marcada para domingo (7), às 16 horas, no Mangueirão.

Nesses jogos, o time bicolor será formado por atletas que fazem parte do sub-23 e outros que permaneceram no clube da temporada 2020. O goleiro bicolor falou sobre essa mudança no elenco.

“Todos os jogadores que estão compondo o elenco profissional jogaram o Brasileiro de Aspirantes. Isso também vai servir de experiência para todo eles”, comentou o jogador, avaliando sobre como o Paysandu precisa agir na próxima fase da Copa Verde.

“Agora serão jogos mais equilibrados. Não podemos fazer um bom jogo fora e um ruim em casa. Temos que manter o equilíbrio e ter uma boa postura nos dois jogos. Até porque nós fizemos dois jogos difíceis contra o Manaus (na Série C) e eles mantiveram a base. Então precisamos estar preparados”, afirmou Paulo Ricardo.

As partidas entre Paysandu e Manaus pelas quartas de final da Copa Verde terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.