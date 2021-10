Goleiro do Paysandu posta foto na frente da Basílica

Às vésperas de mais um segundo de domingo de outubro e do retorno da torcida para Curuzu. O goleiro do Paysandu, Victor Souza, usou suas redes sociais para prestigiar a chegada do traslado na Basílica Santuário.

Victor Souza postou foto da faixada da Basílica de Nazaré (Reprodução / Rede Social)

O goleiro que é bastante religioso estava presente na praça santuário de Nazaré durante a chegada do comboio do traslado entre as cidades da região metropolitana de Belém, na manhã desta sexta-feira (8). Esta é a única procissão que a imagem peregrina saiu as ruas.