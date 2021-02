Gol ilegal do Manaus em cima do Paysandu repercute nacionalmente e gera debate sobre arbitragem

O gol inexistente do Manaus no empate em 1 a 1 com o Paysandu repercurtiu nacionalmente nas redes sociais. A emissora de tv, Fox Sports, postou o lance e questionou a validação do gol.

ACREDITE: a bola bateu no trave e saiu, mas o gol foi validado para o Manaus! Já tinha visto isso na vida? pic.twitter.com/dOJMi6PFdC — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) February 3, 2021

A conta no Twitter do Ge Globo também questinou a marcação da arbitragem na rede social.

Foi gol mesmo? 🤔



Em jogo da Copa Verde, Jackie Chan, do Manaus, chutou de longe. A bola bateu na trave e quicou no chão.



Depois que a arbitragem marcou gol, jogadores do Paysandu ficaram indignados, e houve até acusação de agressão durante a confusão https://t.co/eZHw2gaiGq pic.twitter.com/xCva7Gown0 — ge (@geglobo) February 3, 2021

O site Impedimento, que tem conta no twitter com mais de 164 mil seguidores, também postou o lance.

Hoje na Copa Verde o Manaus empatou com o Paysandu com um gol que não existiu nem passou perto de existir, mas o bandeirinha validou. Jogo acabou 1x1.pic.twitter.com/P2uEjTtDau — Impedimento (@impedimento) February 3, 2021

Agora é esperar para ver os desdobramentos da história envolvendo o erro da arbitragem no jogo entre Manaus e Paysandu nas quartas de final da Copa Verde.