VÍDEO: Gol de lateral do Paysandu é eleito o terceiro mais bonito da rodada da Série C

O gol de Marcelo, lateral do Paysandu, contra o Volta Redonda foi eleito o terceiro mais bonito da 13ª rodada da Série C. O jogador marcou de falta aos 33 minutos do segundo tempo e ajudou o Papão a conseguir o empate contra o Voltaço, fora de casa.

Com o resultado, o Papão se manteve no G-4 da do Grupo A da Terceirona. A equipe paraense está atrás do Botafogo-PB e do Manaus. A próxima partida dos bicolores será no sábado (28), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Veja a lista dos três gols mais bonitos da rodada: