Goiás x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/04) pela Copa Verde

Goiás x Paysandu disputam hoje, quarta-feira (23/04), a volta da final da Copa Verde 2025. O jogo ocorre às 21h (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Paysandu ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Cultura (PA) e pelo canal Esporte na Cultura, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas etapas passadas da Copa Verde, o Goiás venceu o Rio Branco por 6 a 0 e superou União Rondonópolis com uma vitória de 2 a 0 e outra de 3 a 0. Na Série B do Brasileirão, o time está em 8° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já o Paysandu passou por uma vitória nos pênaltis sobre o Porto Velho, após empate de 1 a 1, e superou Manaus após empate sem gols e vitória de 4 a 1. Na Série B, a equipe ocupa a 18° posição e soma apenas 1 empate, 3 derrotas, 1 gol marcado e 5 gols sofridos.

A partida de ida entre Paysandu e Goiás pela final da Copa Verde terminou em empate sem gols.

Goiás x Paysandu: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Marcão, Rodrigo Andrade e Rafael Gava; Welliton Matheus, Arthur Caíke e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Luan Freitas, Quintana, PK; Leandro Vilela, R. Martínez, Matheus Vargas; Marlon, Rossi e Nicolas. Técnico: Luizinho Lopes.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Paysandu

Copa Verde 2025

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 23 de abril de 2025, 21h