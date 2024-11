Garantido na Série B, Paysandu está escalado para enfrentar o Novorizontino; confira

O Paysandu está escalado para enfrentar o Novorizontino-SP na tarde deste sábado (16), fora de casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Para a partida, que é válida pela 37ª rodada, o time bicolor vai para o confronto praticamente com a mesma equipe que garantiu a permanência na Série B na rodada passada. A única mudança é a entrada do zagueiro Lucas Maia, de maneira improvisada, na lateral-esquerda. Desfalcam o Papão, o atacante Nicolas, que segue em recuperação de uma lesão na coxa, o volante Matheus Trindade, que está gripado, e o atacante Jean Dias, por motivos familiares. A bola rola às 17h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Confira a escalação bicolor: