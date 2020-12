FPF divulga tabela para Parazão 2021; veja tabela com clássico Remo e Paysandu para março

A Federação Paraense de Futebol divulgou, na noite desta segunda-feira (28), a tabela detalhada do Campeonato Paraense 2021. O primeiro clássico Remo e Paysandu será dia 21 de março. Os locais não estão definidos, já que os estádios precisam ser liberados pelos órgãos de segurança. Outro destaque é o retorno da Tuna para a competição, o que possibilitará mais clássicos regionais.

O atual campeão da competição é o Paysandu.

Modelo de competição

O formato do Campeonato Paraense 2021 está definido. A competição terá dois grupos, A1 e A2, com os seis times cada, na primeira fase. Os 12 clubes decidiram o formato durante reunião do Conselho Técnico na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A reunião ainda definiu que vai cair um clube de cada grupo. Além disso, os quatro primeiros de cada grupo se classificam para as quartas de final, que serão realizadas em jogos únicos com o mando de campo de quem tiver a melhor campanha na primeira fase.

As semifinais e as finais do Campeonato Paraense 2021 terão dois jogos – ida e volta. A competição inicia no dia 27 de fevereiro e vai até 23 de maio. Um dia a mais do que foi disponibilizado pela CBF.

Parazão 2021

1º Turno

1º rodada

Jogos/dia

Paysandu x Gavião 27/02

Tuna x Carajás 28/2

Castanhal x Paragominas 28/2

Independente Bragantino 28/2

Remo x Itupiranga 28/2

Águia x Tapajós 28/2

2º rodada

Bragantino x Remo 06/03

Águia x Castanhal 06/03

Tapajós x Independente 6/3

Paragominas x Tuna 7/3

Carajás x Paysandu 7/3

Itupiranga x Gavião 7/3

3º rodada

Tuna x Águia 13/3

Paragominas x Paysandu 13/3

Carajás x Itupiranga 14/3

Castanhal x Independente 14/3

Gavião x Bragantino 14/3

Remo x Tapajós 14/3

4º rodada

Bragantino x Águia 20/3

Tapajós x Carajás 20/3

Itupiranga x Paragominas 20/3

Gavião x Castanhal 21/3

Independente x Tuna 21/3

Paysandu x Remo 21/3

5º rodada

Carajás x Bragantino 24/3

Gavião x Tuna 24/3

Remo x Castanhal 24/3

Itupiranga x Independente 25/3

Paragominas x Tapajós 25/3

Paysandu x Águia 25/3

6º rodada

Tuna x Remo 27/3

Castanhal x Carajás 27/3

Bragantino x Paragominas 28/3

Independente Paysandu 28/3

Águia x Itupiranga 28/3

Tapajós x Gavião 28/3

2º Turno

1º rodada

Itupiranga x Carajás 31/3

Tapajós x Remo 31/3

Bragantino x Gavião 1/4

Independente x Castanhal 1/4

Águia x Tuna 1/4

Paysandu x Paragominas 1/4

2º rodada

Remo x Bragantino 3/4

Tuna x Paragominas 4/4

Gavião x Itupiranga 4/4

Castanhal x Águia 4/4

Independente x Tapajós 4/4

Paysandu x Carajás 4/4

3º rodada

Carajás x Tuna 10/04

Bragantino x Independente 10/04

Gavião x Paysandu 10/4

Paragominas x Castanhal 10/4

Itupiranga x Remo 11/4

Tapajós x Águia 11/4

4º rodada

Carajás x Tapajós 14/4

Tuna x Independente 14/4

Águia x Bragantino 14/4

Paragominas x Itupiranga 14/4

Castanhal x Gavião 14/4

Remo x Paysandu 14/4

5º rodada

Paysandu x Independente 17/4

Itupiranga x Águia 17/4

Carajás x Castanhal 18/4

Gavião x Tapajós 18/4

Paragominas x Bragantino 18/4

Remo x Tuna 18/4

6º rodada

Independente x Itupiranga 21/4

Castanhal x Remo 21/4

Bragantino x Carajás 21/4

Tapajós x Paragominas 21/4

Tuna x Gavião 21/4

Águia x Paysandu 21/4

Quartas de final

1o colocado Grupo A1 x 4o colocado Grupo A1 24/4

2o colocado Grupo A1 x 3o colocado Grupo A1 24/4

Dom 1o colocado Grupo A2 x 4o colocado Grupo A2 25/4

Dom 2o colocado Grupo A2 x 3o colocado Grupo A2 25/4

Semifinal

Vencedor Jogo 73 x Vencedor Jogo 74 2/5

Vencedor Jogo 75 x Vencedor Jogo 76 2/5

Vencedor Jogo 76 x Vencedor Jogo 75 9/5

Vencedor Jogo 74 x Vencedor Jogo 73 9/5

Final

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 16/5

Vencedor Semifinal 2 x Vencedor Semifinal 1 23/5