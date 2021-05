Experiente, agregador... presidente do Paysandu expõe perfil de técnico procurado

As negociações pela contratação de um novo técnico para o Paysandu ainda estão em andamento. O prazo determinado pelo presidente Maurício Ettinger para bater o martelo e anunciar comandante bicolor para a Série C foi estendido para o final da semana e, nesta terça-feira (18), o mandatário bicolor revelou a OLiberal.com o perfil procurado.

“Vencedor, agregador, experiente, que coloque o time propondo jogo, principalmente em casa”, resumiu Ettinger.

Ao longo dos últimos dias, nomes surgiram na pauta alviceleste. Entre eles Márcio Fernandes, Givanildo Oliveira e Paulo Roberto Santos – todos eles com alguma história dentro do clube, seja como treinador ou jogador.

Enquanto o Papão corre atrás de um novo comandante para a equipe, o elenco alviceleste foi recebido na manhã desta terça-feira pelo auxiliar-técnico permanente do clube, Wilton Bezerra. Está sob a responsabilidade dele a preparação e o comando do time no jogo de volta da final do Parazão, contra a Tuna, no próximo domingo (23).