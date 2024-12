Executivo diz que setor ofensivo será prioridade do Paysandu no mercado de transferências de 2025

Reforçar o setor ofensivo será a prioridade do Paysandu no mercado de transferências para a temporada de 2025. Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, durante o congresso técnico do Campeonato Paraense, o executivo de futebol do Papão, Felipe Albuquerque, afirmou que o clube já fez propostas para jogadores e que a tendência é anunciar novos atletas em breve.

"Já fizemos propostas, mas estamos no dia 6 de dezembro. A demora na resposta de certos atletas faz parte do processo natural de negociação. O atleta ainda pode fazer contrapropostas, e nós podemos fazer tréplicas, então está tudo dentro da normalidade. O mercado, de fato, está muito aquecido, mas não pensem que estamos parados. O Paysandu, por sinal, está muito bem posicionado", disse.

Segundo Felipe, o clube também trabalha na renovação de contrato de alguns atletas que disputaram a Série B de 2024. No entanto, a manutenção de jogadores não será tão intensa quanto em temporadas anteriores. O executivo entende que o Papão precisa qualificar ainda mais o elenco, indo ao mercado para trazer novos atletas.

"Hoje estamos trabalhando com um número que, confesso, não é tão extenso em relação a esta temporada. A nossa intenção é qualificar o elenco e, por conta disso, estamos trabalhando com um grupo pequeno para a próxima temporada. Hoje, do meio para frente, é a parte que entendemos que precisamos reformular e qualificar", explicou.

A reapresentação do Paysandu está marcada para este mês. O primeiro compromisso do clube na temporada será no dia 12 de janeiro, diante da Tuna Luso, pela Supercopa Grão-Pará. Já o Campeonato Paraense, primeiro grande torneio do Papão no ano, deve começar no dia 19 de janeiro.