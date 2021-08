Exclusivo: Presidente do Paysandu explica como será o retorno da torcida à Curuzu

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, revelou que em até duas semanas, o retorno do público aos estádios pode ser autorizado. Com isso, a equipe de O Liberal conversou com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, para explicar como será a prioridade para entrar no Estádio da Curuzu:

"Nossos sócios bicolores sempre terão prioridade. Cada associado vai ter acesso normal como antes, de acordo com o plano de cada um, seja arquibancada ou cadeira, mas nós já vendemos ingressos antecipados, através do Passaporte Bicolor. Então, os sócios bicolores vão entrar juntamente com quem já comprou ingresso antecipado", disse Ettinger.

Vendas

No mês de junho, o Paysandu lançou o Passaporte Bicolor, em uma ação que consistiu na venda antecipada de ingressos de arquibacanda. A ideia, era garantir a entrada dos torcedores que comprarem, assim que o público fosse liberado.

"Vamos ver como será essa liberação, quantos torcedores poderão ter acesso ao estádio, etc, para poder definir a carga de ingressos que será colocada à venda", definiu Ettinger. "Vendemos o Passaporte Bicolor por aproximadamente um mês, a um valor promocional de R$ 30, e decidimos encerrar no fim de julho. As vendas foram boas, dentro daquilo que prevíamos"

Expectativa

Segundo Maurício Ettinger, mais importante que a capacidade a ser liberada, é que os torcedores sigam as recomendações sanitárias, com uso de máscaras, álcool e distanciamento. Por emplo, no momento dos gols, em que todos se abraçam e aglomeram.

"Precisamos entender que estamos em uma outra realidade, um cenário que ainda requer cuidados, embora a vacinação esteja adiantada em nosso Estado. E, por fim, quero dizer que já estamos trabalhando para receber o torcedor na Curuzu da melhor forma possível. Nós também estamos ansiosos, vivendo essa expectativa de ver nosso estádio com a torcida de novo. Não vemos a hora disso acontecer", concluiu Ettinger.

Vale lembrar que, de acordo com o Prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, em entrevista exclusiva ao O Liberal, em até duas semanas o retorno do público aos estádios na capital paraense pode ser autorizado. Ou seja, Remo e Paysandu poderiam contar com a torcida nos jogos realizados, respectivamente, no Baenão e Curuzu pelas Séries B e C.