Ex-Presidente do Paysandu, que renunciou ao mandato, lidera comissão para administrar base

O ex-presidente do Paysandu Sergio Serra é o novo responsável pelas categorias de base bicolor. Ele contará com o apoio de mais seis pessoas: Alessandro Buraslan, Ângelo Crescente, André Oliveira, Cláudio Rogério Costa, Jorge Silva Junior e Paulo Sérgio Ribeiro. A informação foi confirmada pelo próprio Sérgio Serra. Ele relatou, inclusive, que ainda há um cargo vago. "Ainda não possuímos um nome para o cargo de analista de desempenho, já que o analista saiu para base do Cruzeiro", disse Serra.

Dois profissionais que continuam no clube é o médico Dr. Rodrigo Badaró e o executivo da base Carlos Girard.

Sérgio Serra foi presidente do Paysandu na gestão 2017/18, renunciou ao mandato, alegando uma pressão da torcida bicolor. Desde então, seu nome está envolvido em polêmica em função da divisão na própria torcida bicolor.

Serra, no entanto, tem um trabalho frequente nas categorias de base do clube. Está de volta justo num momento em que o Paysandu está perto de consolidar o seu Centro de Treinamento e há a intenção de valorização da categoria de base.