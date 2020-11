Ex-Paysandu, técnico Hélio dos Anjos fecha com clube carrasco bicolor na Série C 2019

O mundo do futebol girou rápido demais e o técnico Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, é o novo técnico do Náutico-PE para o restante da Série C do Brasileirão. No ano passado Hélio comandava o Papão na Série C e acabou perdendo o acesso para o Timbu, dentro do estádio dos Aflitos, em um jogo bastante polêmico.

O treinador chegou a afirmar que agrediu torcedores do Náutico, após a invasão dos torcedores. Ele chega ao clube pernambucano para tentar salvar a equipe pernambucana do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, Hélio dos Anjos foi campeão paraense com o Papão em cima do maior rival, o Remo.

Hélio dos Anjos é o novo comandante do Náutico para a sequência da temporada. O treinador fará a sua terceira passagem pelo Timbu. Na última, iniciada em 2006, comandou o alvirrubro no acesso à Série A. Seja bem-vindo, professor! 🐭🇦🇹 pic.twitter.com/hQzdjQlefz — Náutico (@nauticope) November 18, 2020

À frente do comando técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos apresentou números positivos. Em 45 jogos como treinador do clube, foram 20 vitórias, 19 empates e apenas seis derrotas, um aproveitamento de 58,5% em sua passagem. Por outro lado, Hélio também ficou marcado pelo ‘quase’ acesso à Série B e o ‘quase’ título da Copa Verde, quando o time bicolor foi derrotado pelo Cuiabá-MT, na final.