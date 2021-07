Ex-Paysandu está de volta ao Fortaleza após uma temporada na Coreia do Sul

O meia Edinho foi anunciado pelo Fortaleza-CE para sua terceira passagem pelo Leão do Pici. O jogador foi revelado pelo próprio FEC em 2013. Em 2015, integrou o elenco do Paysandu para a disputa da Série B daquele ano. Com a camisa bicolor atuou em 27 jogos e marcou três gols.

“Estou muito feliz por voltar a minha casa, ao clube que tenho um amor incondicional. Chego muito feliz, muito motivado, maduro e preparado para os desafios, e pronto para conquistarmos os objetivos do clube", disse em entrevista ao site oficial do Fortaleza.

Edinho já rodou por vários clubes pelo Brasil. Atuou pelo Avaí-SC, Ituano-SP, Guarani-SP, Mogi Mirim-SP, CSA-AL e duas passagens pelo Atlético-MG, até se transferir para o Daejeon Hana Citizen, da Coréia, onde atuou em 2020 e parte de 2021. Com a camisa do time asiático foram 25 partidas e sete gols marcados.