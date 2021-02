Ex-Paysandu e campeão da Copa dos Campeões é internado com pneumonia

O ex-lateral-direito do Paysandu Marcos está em uma situação crítica de saúde. Campeão da Copa dos Campeões em 2002 pelo Papão, ele teve novas complicações por causa da pneumonia e foi mais uma vez internado. O ex-capitão bicolor e companheiro de Marcos na época de ouro do Paysandu, Gino, usou o Instagram para ajudar o amigo:

"Olá meu amigos. Venho aqui pedir para todos que possamos fazer o mínimo possível e ajudar nosso amigo Marcos Dobrada. Hoje ele teve outra complicação e voltou para hospital com pneumonia. Creio na vitória. Creio que possamos juntos vencer está batalha Deus à frente de tudo. Com ajuda de todos na medida que lhe for possível", disse.

Esta não é a primeira vez que Marcos precisa superar um drama. Em novembro de 2015, o ex-lateral sofreu um grave acidente automobilístico, quando seu carro foi atingido pelo veículo de um motorista alcoolizado, na contramão. Já em novembro de 2020, Marcos precisou lutar pela vida após sofrer uma parada respiratória.