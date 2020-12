Ex-Paysandu, atacante abre ação na Justiça contra o Papão e pede quase R$ 270 mil

As ações trabalhistas contra o Paysandu continuam chegando ao Estádio da Curuzu. Desta vez é o atacante Deivid Souza, que deixou o Papão em agosto. A equipe de O Liberal apurou que o jogador cobra quase R$ 270 mil reais do ex-clube - exatamente R$ 268.911,58.

Em sua passagem pelo Paysandu, Deivid Souza teve uma titularidade contestada por parte da torcida no Paysandu. O então camisa 89 deixou o Bicola com nove jogos e apenas um gol. Até que o atleta foi dispensado pelo clube no início de agosto, após o atleta pedir para sair.

Quatro meses depois do chamado "comum acordo" entre o Paysandu e Deivid Souza, o atleta - advogado por Thiago Rodrigo Lima Kenes e Erick Rodrigues Torres - abre uma ação contra o clube bicolor no Tribunal Regional do Trabalho (TRT/PA) da 8ª região.

A reportagem entrou em contato com a diretoria jurídica do Paysandu, mas não obteve resposta até o momento. Deivid Souza atualmente defende as cores do Grêmio Novorizontino-SP.

Processo Deivid Souza contra o Paysandu (Reprodução)