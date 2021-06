Ex-Fluminense, atacante é opção para o setor ofensivo do Paysandu na Série C

O atacante Patrick é uma das esperanças para o setor ofensivo do Paysandu na Série C de 2021. Com 24 anos e destro, o jogador foi revelado nas categorias de base do Fluminense e tem passagens pelo futebol europeu e asiático. Ele assinou, inicialmente, um contrato com duração de três meses. Algo que pode mudar dependendo do desempenho do atleta no time alviceleste.

No jogo do Paysandu contra o Botafogo-PB, marcado para segunda-feira (7), às 20 horas, na Curuzu, Patrick pode finalmente estrear, mas apenas no segundo tempo.

“Se o professor precisar de mim, pode sim contar. Estou preparado para oportunidade e contribuir da melhor forma possível. Espero dar muita alegria para a torcida e agregar para que a gente consiga o acesso”, comentou o atacante na apresentação do clube, na última sexta-feira (4).

Na estreia do time bicolor na Série C, o técnico Vinícius Eutrópio foi questionado sobre a ausência do atacante Patrick. O treinador disse que o jogador iria passar por uma correção no músculo e só então iria ser relacionado. Agora, Patrick se pronunciou.

“O problema que eu tinha já foi resolvido. Estou bem e preparado tanto fisicamente como no nível muscular. Foi uma pequena correção na posterior da perna esquerda em relação à direita. E eu Fui recebido muito bem. A primeira semana foi de adaptação e trabalho especial de reestruturação da parte física. Mas depois consegui dar continuidade e me integrei ao grupo e espero dar continuidade no trabalho”, revelou O jogador sabe da responsabilidade e da briga que há por uma vaga no setor ofensivo.

Além de Patrick, o treinador bicolor tem outras opções como Gabriel Barbosa, Nicolas, que atuam como centroavantes em alguns jogos, Robinho, Igor Goularte, Marlon e Ari Moura, que jogam pelas beiradas. Patrick explicou qual será a função dele.

“Vão me ver muito pela beirada. Eu vim para ajudar como ponta. Sobre a disputa, não são concorrentes. É uma disputa sadia. Grupo bom, de trabalho, todos focados para conseguir o principal objetivo do clube. Vim para agregar. E espero conseguir meu espaço e dar sequência no trabalho”, explicou.

O jogo entre Paysandu e Botafogo-PB terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.