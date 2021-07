Ex-atacante do Paysandu acerta com o FK Kukës, da Albânia

O atacante Vitor Feijão, ex-Paysandu, está de casa nova. Ele anunciou nas redes sociais que fará parte do elenco do time albanes, FK Kukës. O atacante jogou pelo Papão na temporada 2020, fez 13 partidas e marcou apenas um gol com a camisa bicolor.

O jogador saiu do Paysandu no início de 2021, após o término da Série C, e foi para o Boavista-RJ. Vitor Feijão é paulista, 24 anos, e agora disputará a primeira divisão da Albânia. Nas redes sociais o atacante já posou com a camisa do novo clube.

Feijão já rodou o Brasil. Antes de defender o Papão, tinha passado por Paraná-PR, Jacuipense-BA, Coritiba-PR, Criciúma-SC, Ceará-CE, Guarani-SP e Figueirense-SC.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)