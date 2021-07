Eutrópio se despede do Paysandu e diz: 'deixo uma equipe com o caminho trilhado ao acesso à Série B'

Após deixar o Paysandu, o técnico Vinícius Eutrópio se despediu do clube nas redes sociais. O ex-comandante alviceleste agradeceu aos jogadores e profissionais que compõe o Papão e afirmou que deixou o clube bicolor no caminho do acesso à Série B.

Em publicação em sua conta no Instagram, Vinícius Eutrópio citou que o Paysandu será outra equipe no returno da Série C com as chegadas de novos atletas, além de afirmar que ficará na torcida pelo clube. Leia na íntegra a mensagem de Eutrópio

“Gostaria de agradecer a todos do Paysandu. Aos atletas que além de ótimos profissionais são pessoas sensacionais com um ótimo ambiente. À comissão técnica que possui um nível de excelência de trabalho e a todos os torcedores que nos apoiaram. A diretoria que esteve ao nosso lado. A cidade de Belém PA onde fui muito bem recebido e fiz novos amigos. Deixo uma equipe com o caminho trilhado ao acesso à Série B. Invicta e imbatível jogando fora de casa e que será implacável dentro de casa no returno com a chegada dos reforços. Ressalto neste momento, que temos a melhor campanha do Paysandu nos últimos anos de Série C. Tenho a certeza do Acesso. Ficarei na torcida e digo que o Paysandu merece estar na Série B. Obrigado”.

Vinícius Eutrópio foi anunciado pelo Paysandu no mês de maio e chegou ao clube alviceleste para ocupar o cargo de Itamar Schulle. Foram nove partidas comandando o com clube paraense na Série C com três vitórias, duas derrotas e quatro empates, fechando seu ciclo no Papão com 48.15 de aproveitamento.