'Interessante é jogar gasolina', diz presidente do Paysandu ao negar que receba juros de empréstimos

O Paysandu vive um momento delicado no futebol, o clube bicolor é o lanterna do quadrangular final da Série C com apenas dois pontos, porém, ainda com chances matemáticas de subir, desde que vença seus dois jogos e os resultados ajudem. Se dentro de campo está ruim, fora dele os bastidores fervem. Nas redes sociais, o presidente Maurício Ettinger e o ex-presidente Ricardo Gluck Paul são questionados por empréstimos realizados ao clube e que teriam cobrados juros, porém, Maurício Ettinger desmentiu e informou que jamais foi cobrado juros do clube.

Em entrevista ao O Liberal, o presidente bicolor informou que ele consegue empréstimos com parceiros, que também realiza a prática ao Paysandu e que os pagamentos são realizados conforme a arrecadação mensal. Ettinger foi categórico ao afirmar que nesse momento de crise, o interessante para “alguns” é “jogar gasolina”.

“Não existe cobrança de juros em nenhum empréstimo feito ao Paysandu. Sugiro que olhem o portal da transparência de outros meses com o montante de empréstimos que já foram feitos via presidência, mas para alguns o interessante é jogar gasolina na fogueira”, disse.

Números

De janeiro a julho o Paysandu obteve o valor de R$1.277 milhão em empréstimos realizados por Maurício Ettinger e Ricardo Gluck Paul, que ainda continuou administrativamente com o clube, já que o calendário do futebol brasileiro de 2020 invadiu 2021. Nesse mesmo período o Papão pagou R$879 mil de empréstimos, tendo um déficit de R$398 mil, de acordo com o balanço financeiro publicado no site oficial do Paysandu.