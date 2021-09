Ettinger faz balanço do Papão na primeira fase da Série C: 'estamos no caminho que queríamos'

Torcedores, calma. Pelo menos foi o que deu a entender o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (20). De acordo com o mandatário bicolor, apresar da inconsistência da equipe desde o início do ano, todos os objetivos do clube estão sendo alcançados. O Papão, inclusive, se classificou para a segunda fase da Série C 2021, no último final de semana.

"Estamos, aos poucos, cumprindo com aquilo que queríamos desde o início do ano. Ganhamos o Parazão, classificamos para o quadrangular da Série C e estamos indo atrás do acesso. Algumas vezes, as coisas não foram como desejadas, mas isso é normal no futebol", disse Ettinger.

A próxima fase da Série C, citada pelo presidente do Paysandu, traz uma nova perspectiva para a competição: a volta do público aos estádios. Ettinger afirma que uma reunião para decidir a presença de torcedores nos jogos deve ocorrer com a CBF na próxima semana. Apesar da empolgação da torcida, Ettinger já deixou logo um aviso: as entradas estarão mais salgadas.

"Estamos montando todo um esquema de vigilância e orientação. Vamos analisar nossos custos para, assim, definirmos o preço dos ingressos. As únicas certezas são: nossos sócios serão prioridades e as entradas mais caras. Mas não posso afirmar um valor final de vendas, ainda", explica o presidente.

Outro ponto discutido por Ettinger na coletiva foi a inauguração do CT do Papão. As obras no local estavam previstas para serem entregues agora em setembro mas, segundo o presidente bicolor, o prazo precisou ser adiados devido a problemas financeiros.

"Demos uma segurada nas obras. Demos prioridade pra folha de pagamento dos funcionários. Apesar disso, estamos voltando com as obras aos pouco. No último campo falta apenas a parte de drenagem. Se Deus quiser, ainda neste ano, já treinaremos lá.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Maurício Ettinger

Anúncio da classificação no avião

"Sempre tenho o costume de me manter conectado à internet durante os voos. Foi nesse momento que soube do empate na partida do Manaus. Anunciei isso no avião e todos comemoramos"

Elenco fechado

"Não deveremos mais ter nenhuma dispensa. Temos dois campeonatos em vista: a Copa Verde e a Série C. Precisamos de uma elenco forte para todas as competições"

Bichos e premiações

"A gente sempre conversa com todos os jogadores no começa da temporada. Por enquanto, não mudaremos nada do que foi acordado"

Caso William Fazendinha

"Todas as contratações tem o aval da comissão técnica. No caso do Fazendinha, foi um pedido da diretoria, que foi avaliado pela comissão técnica. No jogo contra o Ferroviário o Fazendinha foi relacionado, agora não. Isso tudo é opção do treinador. Ele avalia o dia a dia o atleta e sabe o que fazer. Além disso, podemos ainda ter 16 jogos até o final da temporada"

Novo plano de sócio

"Reformulamos o sócio torcedor. Teremos novo planos, com uma nova marca. Vamos lançar isso pro torcedor até segunda"

VAR na Terceirona

"Em agosto fizemos uma visita à CBF e passamos um dia inteiro falando com a arbitragem. Eles nos explicaram sobre o VAR e falaram das vantagem da ferramenta. A CBF deve vir em Belém e ajudar a montar a estrutura. É uma evolução que veio pra ficar. Deixamos de subir há dois anos por um erro de arbitragem. Agora arrumamos um jeito de corrigir falhas humanas e buscar o resultado mais justo"