Ettinger diz que reunião para decidir público na Série C deve ser marcada na próxima semana

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que ainda não há previsão para a volta do público aos estádios na Série C do Brasileiro. No entanto, o mandatário bicolor afirmou que, na próxima semana, uma reunião deve ser marcada para debater o assunto.

Nesta sexta-feira (17), Ettinger e representantes do Remo e da Tuna, participaram de uma reunião com a Prefeitura de Belém para decidir sobre o aumento da capacidade de público nos estádios. A partir de agora, 30% das praças esportivas de Belém estão liberadas para receberem torcidas. Anteriormente, o número era de apenas 20%.

Apesar desse aumento, Ettinger afirmou que o preço dos ingressos em jogos do Paysandu ainda será "elevado". De acordo com o presidente do Paysandu, o custo elevado das entradas é para pagamento das despesas de um jogo. Estima-se que o custo de uma partida com todas as exigências do protocolo de segurança, irá custar para os cofres dos clubes de R$60 a R$80 mil.

A próxima partida do Paysandu na Série C será contra o Altos, do Piauí, fora de casa, pela 17ª rodada da primeira fase da competição. A partida terá cobertura lance a lance pelo Oliberal.com.