Ettinger diz que cota da Copa do Brasil será utilizada para reestruturação de dívidas do Paysandu

O Paysandu venceu o Trem-AP na última quarta-feira (2) por 3 a 0 e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Além da vaga na próxima etapa do torneio, o Papão garantiu R$ 750 mil em premiação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Somado com a cota de participação do campeonato, que é de R$ 620 mil, o Bicola já embolsou quase R$ 1,3 milhão com a competição nacional.

Sobre a bolada recebida pela diretoria Bicolor, a equipe de O Liberal conversou com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger. Em entrevista, o mandatário do Papão explicou que a quantia dá um fôlego financeiro ao clube, que ainda briga para manter as contas em dia.

"Essa premiação é muito importante para fecharmos as contas. Estamos fazendo uma reestruturação de dívidas trabalhistas e tributárias e esse valor será fundamental para isso", afirma o presidente.

Em entrevista coletiva concedida em novembro de 2021, Ettinger admitiu que o clube possui atrasos em relação à dívidas trabalhistas. Apesar disso, o Paysandu não foi alvo de ações recentemente e, na medida do possível, tem honrado com os compromissos.

"Estamos pagando 25 mil por mês para a sexta vara do trabalho, para reclamações antigas. Do ano passado para cá, não tivemos mais nenhuma ação trabalhista. Estamos cumprindo todo mundo, com atraso, mas conversando. Vamos negociar o encerramento dos contratos agora, esperando não ter mais nenhuma ação", revelou Ettinger.

Classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, o Paysandu enfrenta o CSA-AL na próxima fase, em Maceió. O Bicola, no entanto, aguarda a CBF divulgar a data e horário da partida contra a equipe nordestina. Caso vença novamente pela competição nacional, o Papão vai embolsar mais R$ 1,9 milhão em premiações.