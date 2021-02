Especulado no Paysandu, volante ex-dupla Re-Pa é enfático sobre possível retorno ao Papão: 'Não!'

O Paysandu ainda está em busca de reforços, mas o volante Djalma não será um deles. Ao menos foi o que garantiu o próprio jogador, ex-dupla Re-Pa, revelado pelo próprio Bicola e que deixou o Leão antes do acesso à Série B, no fim do ano passado.

Após ser especulado para voltar à Curuzu, Djalma usou as redes sociais para negar que esteja negociando sua volta ao clube que o revelou:

Reposta de Djalma sobre possível retorno ao Bicola (Reprodução / Instagram)

Paraense de Cametá, sudeste do Estado, Djalma, de 28 anos, tem como marca registrada a polivalência: joga no meio-campo, na lateral-direita, mas, segundo o próprio Djalma, é de volante que se sente mais confortável.

Entre 2019 e 2020 esteve no Remo, onde fez 35 partidas e marcou apenas um gol. Deixou o clube após ser dispensado pela direção às vésperas de natal, depois de vazar de participar de uma "pelada de fim de ano" em meio à pandemia. Também saíram o lateral Wellison e o atacante João Diogo. O meia Felipe Gedoz também esteve envolvido, mas apenas recebeu uma multa.

No Paysandu, ficou na equipe principal entre 2011 e 2017. Também vestiu as camisas de outros clubes, como Parauapebas, Carajás, São Raimundo e ASA-AL.