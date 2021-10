Em situação ruim nas competições, Paysandu tem histórico de pouca torcida na Curuzu

O Paysandu divulgou o público e renda do jogo contra o Castanhal, realizado na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa Verde. O que chamou atenção foi o número de pagantes. Segundo o clube bicolor, apenas 76 pessoas pagaram ingresso para assistir ao jogo na Curuzu. O público presente foi 730, sendo 311 sócios e 343 credenciados, com a renda de R$ 4.555,00.

Essa não foi a primeira vez que o Paysandu tem um público baixo na Curuzu neste ano. No jogo da segunda fase da Copa Verde contra o Penarol-AM, o time bicolor também teve um público baixo. Mas não chegou nem perto do registrado na última quarta-feira. No total, 1216 pessoas assistiram a goleada do Papão no time do Amazonas por 6 a 0, sendo 91 pagantes, 358 credenciados e 767 sócios. A renda da partida foi de R$7.645,00.

Em 2019, o time bicolor também passou por situação semelhante. Foi no jogo entre Paysandu e Bragrantino, que definiu quem ficaria com o terceiro lugar do Campeonato Paraense. Na ocasião, o Tubarão foi quem levou a melhor ao vencer nos pênaltis o Papão.

Na época, após ser eliminado na semifinal pelo Independente de Tucuruí, a torcida propôs público zero no jogo que valeu o terceiro lugar do Campeonato Paraense de 2019. No dia da partida, em 13 de abril, o público total foi de 2.337, com 1374 credenciados, 567 sócios e 396 pagantes. A renda foi de R$12.715,00.

Agenda

O próximo jogo do Paysandu na Curuzu será contra o Criciúma pela última rodada do quadrangular da Série C, marcado para sábado (6), às 17 horas.

Mas o número de presentes pode ser influenciar pelo resultado do jogo contra o Botafogo-PB, marcado para domingo (31), às 18 horas, no Almeidão, em João Pessoa (PB). Nessa partida, o Paysandu vai pressionado. O time bicolor precisa vencer e contar com outros resultados para pensar no acesso para a Série B de 2022.

Os jogos decisivos do Paysandu na Série C terão transmissão lance a lance em OLiberal.com.