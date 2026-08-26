Em menos de um dia, Paysandu vende 15 mil ingressos para o jogo contra o Maringá-PR Papão quer bater o recorde de público no Estado do Pará na temporada Fábio Will 26.08.26 10h47 Papão colocou ingresso a partir de R$10 para essa partida (Thiago Gomes / O Liberal) Em menos de um dia de promoção, Paysandu informou que mais de 15 mil torcedores já garantiram presença na partida diante do Maringá-PR, no próximo sábado (29), às 17h no Mangueirão, pela Série C. O clube bicolor utilizou as redes sociais para informar os números. O Paysandu pega o Maringá, pela última rodada da primeira fase da Série C, buscando selar a classificação para o quadrangular final. O Papão ocupa atualmente a 3ª posição com 29 pontos, porém, uma derrota e uma combinação de resultados, podem tirar o Papão da competição. A partida é uma “final” para os dois clubes, já que o Maringá, também está na briga por uma das vagas no G8 e é concorrente direto do clube bicolor. Pensando no torcedor, a diretoria do Paysandu decidiu mandar a partida para o Mangueirão, com o clube colocando ingressos à venda a partir de R$10. Menos de 24 horas após o início da promoção, mais de 15 mil torcedores já garantiram presença na partida. A intenção da diretoria alvicleste é que o Paysandu bata o recorde de público da temporada no Colosso do Bengui, que é de um pouco mais de 46 mil torcedores, no clássico contra o Remo, na primeira fase do Campeonato Paraense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu futebol jornal amazônia série c paysandu x maringá série c 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Ex-Paysandu é investigado por tráfico de drogas e armas pela Polícia Civil Hayner teve passagem pelo Paysandu na temporada 2017 e chegou a ser titular da equipe em algumas partidas 31.08.26 11h18 RETROSPECTO Paysandu não venceu os adversários do quadrangular decisivo na primeira fase da Série C Papão se classificou para a reta final da competição, mas não venceu Brusque, Ferroviária e Inter de Limeira na primeira fase 30.08.26 12h00 FUTEBOL Júnior Rocha destaca classificação do Paysandu e mira quadrangular: 'é outro campeonato' Técnico lamentou derrota para o Maringá, agradeceu ao torcedor e afirmou que o time está preparado para a próxima fase da Série C 29.08.26 21h18 FUTEBOL Veja os times rebaixados para a Série D, após o fim da primeira fase da Série C A Terceirona foi 'ingrata' com clubes de Sergipe (PE) em 2026 29.08.26 20h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Homem-Peixe recebe camisa do Remo de presente, mas evita vestir o uniforme Nadador colombiano chegou a Belém no último domingo e foi abordado por um torcedor azulino 31.08.26 9h43 FUTEBOL Ex-Paysandu é investigado por tráfico de drogas e armas pela Polícia Civil Hayner teve passagem pelo Paysandu na temporada 2017 e chegou a ser titular da equipe em algumas partidas 31.08.26 11h18 Futebol Remo encara o Coritiba no Mangueirão em busca de reação no Brasileirão Leão recebe o Coxa nesta segunda-feira (31), pela 25ª rodada, com mais de 25 mil torcedores esperados e a necessidade de vencer para iniciar a reação contra o rebaixamento 31.08.26 8h00 Futebol Fenômeno Azul esgota setor A e promete Mangueirão lotado contra o Coritiba Mais de 25 mil torcedores já estão garantidos para o duelo desta segunda-feira; a expectativa agora é que o torcedor também esgote os bilhetes do lado B, cedidos tradicionalmente ao maior rival 30.08.26 16h52