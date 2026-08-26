Em menos de um dia, Paysandu vende 15 mil ingressos para o jogo contra o Maringá-PR

Em menos de um dia de promoção, Paysandu informou que mais de 15 mil torcedores já garantiram presença na partida diante do Maringá-PR, no próximo sábado (29), às 17h no Mangueirão, pela Série C. O clube bicolor utilizou as redes sociais para informar os números.

O Paysandu pega o Maringá, pela última rodada da primeira fase da Série C, buscando selar a classificação para o quadrangular final. O Papão ocupa atualmente a 3ª posição com 29 pontos, porém, uma derrota e uma combinação de resultados, podem tirar o Papão da competição.

A partida é uma “final” para os dois clubes, já que o Maringá, também está na briga por uma das vagas no G8 e é concorrente direto do clube bicolor. Pensando no torcedor, a diretoria do Paysandu decidiu mandar a partida para o Mangueirão, com o clube colocando ingressos à venda a partir de R$10.

Menos de 24 horas após o início da promoção, mais de 15 mil torcedores já garantiram presença na partida. A intenção da diretoria alvicleste é que o Paysandu bata o recorde de público da temporada no Colosso do Bengui, que é de um pouco mais de 46 mil torcedores, no clássico contra o Remo, na primeira fase do Campeonato Paraense.